Allungamento asse attrezzato, D’Alfonso: un’opera infrastrutturale resa possibile dalla nostra amministrazione

Pescara. Il progetto dell’allungamento dell’ asse attrezzato fino al porto, dopo quindici anni di attesa, sta per diventare una realtà. Con una nota Facebook, il senatore Luciano D’Alfonso, interviene sull’argomento. “Un’opera infrastrutturale resa possibile dalla giunta D’Alfonso”, ha sottolineato il senatore ed ex governatore dell’Abruzzo, “grazie alla delibera di giunta n.310 del 29 aprile 2015 ( riguardante “evidenza infrastrutture strategiche prioritarie per la regione Abruzzo”) e agli accordi vincolanti firmati con anas il 23 settembre 2015 (protocollo d’intesa per la costruzione, il miglioramento e la sicurezza della rete stradale nelle regione Abruzzo), per la copertura finanziaria”.

“Infatti la delibera “cipe” n.25/2016 ha approvato il piano operativo e lo stanziamento dei quindici milioni di euro per prolungamento asse attrezzato”.

“La verità”, conclude il senatore D’Alfonso,” resiste e prevale sempre poiché anche questi finanziamenti per l’allungamento dell’asse attrezzato fanno parte dei risultati dei 1500 giorni di giunta D’Alfonso”.