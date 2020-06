Alta velocità in Abruzzo, Pezzopane (Pd): bene i progetti, ma non dimenticare tratta L’Aquila-Roma

L’Aquila. “Ieri il presidente Conte ha annunciato, tra le opere prioritarie e urgenti per il Paese, la realizzazione di due grandi progetti, fondamentali per lo sviluppo dell’Abruzzo, l’Alta Velocità Pescara-Roma e l’Alta Velocità Pescara-Lecce. La realizzazione di queste infrastrutture è stato un nostro cavallo di battaglia decennale, e per questo non posso che esprimere la mia felicità e la mia più profonda soddisfazione. Reti ferroviarie già presenti ma non rese efficienti e non modernizzate, davano il segno di una regione isolata e fuori dalle direttrici di sviluppo.” Lo dichiara Stefania Pezzopane, deputata abruzzese, della Presidenza del Gruppo gd alla Camera.