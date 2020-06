Alta velocità Pescara-Roma, Di Girolamo (M5S): occasione di sviluppo per l’Abruzzo

L’Aquila. “Particolare soddisfazione” ha espresso la senatrice Gabriella Di Girolamo per le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. “Il turismo è l’anima del nostro Paese, un Paese inarrivabile da chiunque per importanza storica, artistica e culturale. E turismo vuol dire anche infrastrutture, collegamenti, ammodernamenti dell’attuale rete ferroviaria”, sottolinea la parlamentare pentastellata, “sono rimasta particolarmente soddisfatta nel momento in cui il presidente del Consiglio ha fatto riferimento ad un tema a me davvero caro riguardante la velocizzazione delle ferrovie del Centro Sud con particolare riferimento all’Abruzzo, la mia regione, che vedrà un collegamento essenziale anche in un quadro di rete europea fra il Mare Adriatico ed il Tirreno attraverso una linea veloce Roma – Pescara, che avvantaggerà tutta la regione, il capoluogo e le sue aree interne”.

“Condivido la soddisfazione con tutta la Commissione Trasporti al Senato e con il Gruppo del Movimento 5 Stelle da me guidato, con l’impegno che continueremo a lavorare assiduamente per interconnettere il sistema viario con quello portuale ed aeroportuale del Paese, senza dimenticare la necessità di interconnettere tutte le aree interne appenniniche”, aggiunge la senatrice, “voglio fare un augurio di rinascita e prosperità al mio Paese. Siamo sulla strada giusta e il governo è un governo oggi più forte cementato da una necessità che è quella primaria di ogni donna e di ogni uomo”, conclude Di Girolamo, “di difendere e far progredire la propria Nazione con ogni competenza e talento a sua disposizione”.