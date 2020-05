Ambiente e candidatura Unesco, Erci Team “incontra” ad Avezzano il viceministro del Perù

Avezzano. L’associazione Erci, Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale, team onlus di Avezzano,domani, dalle 17, nella nuova sede del Centro Natura Marsica (via I.G. Amiconi, 13) avrà una conference call con il Viceministro dell’Ambiente-Sviluppo Strategico delle Risorse Naturali- del Perù Gabriel Quijandría Acosta. Nell’incontro si parlerà dei possibili sviluppi del progetto di cooperazione in essere tra l’Erci team e il Governo Peruviano, dalla candidatura congiunta Unesco dei territori della Marsica ed Ayacucho a Riserva della Biosfera nell’ambito del programma MaB, ad un piano d’azione per la tutela e la salvaguardia della biodiversità, al rafforzamento del programma di collaborazione di gemellaggio “in nome della natura” tra Huamanga/Ayacucho e Avezzano/Abruzzo.

“Non è la prima volta che Avezzano ha contatti con nazioni estere, per creare gemellaggi o collaborazioni”, commenta il presidente dell’ERCI team Sergio Rozzi . “Credo però che questa volta avere un Ministero che viene a parlare con un’Associazione della Marsica, sia qualcosa di straordinario, specialmente in questi periodi in cui la natura rischia di essere ancor più maltrattata e dimenticata … in questo momento di grande emergenza e difficoltà internazionale la strada da percorrere è legata a pensare ad attività del domani in modo più responsabile, rispettosa degli altri e dell’ambiente, avviando un percorso virtuoso verso la sostenibilità dei propri territori, mettendo insieme le possibili istanze economiche allo scopo di accelerare la transizione verso un modello sostenibile di sviluppo, l’Agenda 2030 è la bussola capace di indicare chiaramente la direzione da seguire per una ripresa che permetta di rafforzare la resilienza delle persone, delle comunità e dei territori, è arrivato il momento però che questo tema venga affrontato, e spero che questa volta le Istituzioni ed i politici Abruzzesi non ci facciano fare l’ennesima figuraccia, facendo orecchie da mercanti”.

Durante la call saranno presenti nella sede del centro, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro : Sergio Rozzi e Giancarlo Paris Consulente ERCI (giurista cooperazione internazionale). Sono stati invitati: il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente del Pnalm Giovanni Cannata;il Commissario Straordinario del Comune di Avezzano Mauro Passerotti.

Saranno in collegamento invece da Lima: il viceministro Gabriel Quijandría Acosta, il Direttore Generale della Biodiversità Biologica del MINAM José Álvarez Alonso, il Consulente di fiducia del Viceministro Jimpson Davila Ordoñez, Alcalde della Municipalità Provinciale di Huamanga Yuri A. Gutierrez, il Presidente Consiglio Regionale Ayacucho e per ERCI team i consulenti Jaime A. Cabrera Valencia e Giorgio Andrian (esperti di progetti cooperazione internazionale e candidature Unesco).

Per collaborare o partecipare alle iniziative si può inviare la propria candidatura all’indirizzo email direzione@erciteam.it