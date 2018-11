Anche a Milano Penelope a Casa fa centro: sa d’Abruzzo e piace ai vip

Come suggerisce il nome l’importante è sentirsi a casa, anche in una città come Milano. A poche settimane dall’inaugurazione Penelope a Casa Milano si conferma attrazione per molti curiosi, gourmand e… vip. Dopo la dj Anane Vega, il pilota Fisichella, Max Brigante e l’ex calciatore Ambrosini (solo alcuni dei personaggi famosi passati di qui) a dare la sua benedizione è stata la wedding planner del momento Alessandra Grillo che con scatti e selfie ha immortalato la magia che si vive da Penelope. A individuare la location una coppia d’eccezione, i gemelli Trabucco, di origine abruzzese, noti come gli agenti immobiliari dei vip (anche le star di Hollywood si sono rivolte a loro), ma a scrivere la sceneggiatura del suo sogno è stata l’imprenditrice Francesca Caldarelli.

“Milano, aveva detto, sarà una scommessa” e non aveva nascosto qualche riserva a riguardo: come risponderà il pubblico del capoluogo lombardo dove i locali sono spesso una moda en passant? Penelope a Casa Milano è alla moda ma con una filosofia più acuta, far conoscere l’Abruzzo e i suoi sapori. “Siamo diventati ambasciatori dell’Abruzzo e siamo orgogliosi di far apprezzare la nostra terra” – spiega la Caldarelli.

Chandelier, lucine, ulivi, fiori si confermano come il tratto distintivo del già consolidato format Penelope a Casa Pescara. Glamour con soffitto specchiato a prova di selfie è ricca di ingredienti della tradizione abruzzese. Aperto per un pranzo frugale o per un ape fino all’after dinner Penelope a Casa Milano è un vero tempio del gusto ad ogni ora da cocktail scenografici o piatti dall’eco abruzzese. Dalle calde polentine in arrivo per scaldare le fredde giornate d’inverno alle tipiche cace e ova, o zuppe, ogni piatto rispetta la stagionalità. Nel menù si possono trovare versioni ricodificate di ricette tradizionali perché un tocco di innovazione e originalità premiano sempre. In un ambiente dall’eleganza ricercata si può scegliere se accomodarsi su un vellutato sofà, alle più classiche sedute o alla grande “tavola rotonda”. E sì perché se l’occhio vuole la sua parte, questa non può passare inosservata. Di legno e dipinta a mano, il motivo floreale sul tavolo è in pendant con i personalizzati piatti di Castelli. Le ceramiche più famose d’Abruzzo sono approdate a Milano. A scovare continue chicche è la padrona di casa Francesca, amante della sua terra tanto da portarla al Nord. Per chi invece vuole passare da Penelope solo per un drink, l’angolo cocktail bar è un pullulare di proposte tra vetri colmi di marshmallow, leccornie e caramelle.

Penelope a Casa Milano insomma è già il trend tra gli habitué stuzzicando influencer, stampa e blogger. Pure la Chiara ha messo il suo “Mi Piace”. Sarà da Penelope a Casa Milano il suo prossimo scatto? Chi lo sa. Intanto noi rimaniamo sintonizzati e tra un social e l’altro anche noi mettiamo il nostro like.

@baldaroberta