Anche se il Black-Friday è passato, continua la promo sui vini di Tenuta Tre Gemme

I vini per le feste a prezzo d’occasione? Con la scusa del Black-Friday potrai acquistarli ancora per qualche giorno sull’esclusivo shop online di Tenuta Tre Gemme (qui il link: shop.tenutatregemme.it ). Adattandosi ad una prassi ormai diffusa nel mondo dello shopping – quella che vede il “venerdì nero” delle offerte speciali durare per giorni, se non settimane – anche l’emergente cantina della provincia pescarese sta prolungando la promo -20% su tutti i vini della sua gamma.

Vini che stanno riscuotendo significativi riconoscimenti in importanti concorsi internazionali (leggi qui e qui e qui) e di cui, si spera, si inizierà a parlare sempre più anche a casa nostra. Facciamo una rapida rassegna, sperando che possa esservi di ispirazione per accompagnare i menù delle feste, che, da soli o in compagnia, quest’anno dovranno essere più speciali che mai.

Passerina Tenuta Tre Gemme

Profilo olfattivo fresco e seducente, che la rende immediatamente simpatica, e una bevuta “easy” che la rende perfetta compagna di un aperitivo serale. (medaglia d’oro al London Wine Fair 2020)

Pecorino Tenuta Tre Gemme

E’ un bianco ricco di profumi e indubbiamente piacevole. Un Pecorino perfetto sia come apertura che a tutto pasto, visto che ha una polpa e un presenza gustativa da bianco di carattere. (Gold al Japan Awards 2020)

Cerasuolo Tenuta Tre Gemme

Colore tenue che si ispira ai modelli provenzali che tanto successo riscuotono sui mercati di tutto il mondo.Profumi intensi, dove prevale la dolcezza e il frutto. Bocca morbida, carezzevole, golosa. Per chi non vuole “spigolature”.

Montepulciano D’Abruzzo Tenuta Tre Gemme, classico e riserva

Il rosso alfiere della nostra regione in due versioni. Quella base più semplice e immediata, tutto acciaio, giocati su profumi freschi di frutto e un sorso dinamico e divertente. Quella riserva, con una maturazione più lunga e un passaggio in legno, concentrato, complesso nei profumi e nel sapore, che unisce la proverbiale potenza del Montepulciano a una rotondità che lo rende più “amichevole”. (medaglia d’oro a Mundus Vini 2020)

