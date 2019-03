Angelo – Life of a street dog, all’Aquila il cortometraggio dedicato a tutti gli animali vittime della crudeltà umana

L’Aquila. Dopo le presentazioni a Milano e a Genova, la Sezione dell’Aquila di Lega Nazionale per la Difesa del Cane presenterà nel capoluogo abruzzese la proiezione del cortometraggio “Angelo – Life of A Street Dog”. L’evento, patrocinato dal Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo, avrà luogo sabato, nella Casa del Volontariato dell’Aquila, a partire dalle 18. Nell’occasione si terrà anche un dibattito sui diritti degli animali che vedrà la presenza di Piera Rosati, presidente nazionale LNDC, Andrea Dalfino, regista del cortometraggio, Michele Pezone, responsabile diritti animali LNDC, Rosalba Matassa, medico veterinario e Cristian Evangelista, istruttore cinofilo Siua e Ficss.

“Siamo onorati di poter presentare nella nostra città questo film, che ha avuto un così grande risalto sui media nazionali e sui social network e di poter ospitare personalità di spicco che porteranno la loro preziosa testimonianza sulla battaglia per i diritti degli animali”, dichiara Maurizio Bergamotto, presidente della Sezione dell’Aquila di LNDC, “si tratta di un’iniziativa a cui teniamo molto e che, siamo sicuri, avrà un’importante risposta da parte della cittadinanza, che ha a cuore il benessere dei nostri amici con la coda”. La storia di Angelo ha varcato i confini dell’Italia e, questo dolce randagio, è divenuto l’emblema della crudeltà umana. È stato ucciso il 24 giugno 2016 da 4 ragazzi a di Sangineto (CS) che lo hanno torturato e ucciso, filmando le sevizie per poi pubblicarle sul web. LNDC denunciò gli assassini di Angelo che nel 2017 il Tribunale di Paola ha condannato a 16 mesi, il massimo della pena prevista dalla legge italiana per questo tipo di reati.

Il progetto “Angelo – Life of A Street Dog”, patrocinato da Lega Nazionale per la Difesa del Cane, è nato dall’amore per gli animali di Andrea Dalfino, giovane regista che vive tra Milano e Los Angeles, ed è stato subito sposato con entusiasmo dalla presidente LNDC Piera Rosati che ha co-prodotto il cortometraggio. Questo film poetico e volutamente privo di scene violente, è dedicato ad Angelo e a tutti gli animali vittime della crudeltà umana, per onorare la vita degli animali meno fortunati e stimolare il cambiamento legislativo e culturale verso il rispetto per tutti gli esseri viventi. Dopo l’introduzione e la proiezione, ci saranno gli interventi dei sopracitati ospiti per approfondire i temi di Leggi, benessere animale e maltrattamenti. Seguirà un aperitivo. L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile consultare la pagina dell’ Evento Facebook, telefonare al numero 329.9064859 o mandare una mail a info@cuccefelici.com