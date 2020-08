Aperta la campagna elettorale “Un’altra Montorio”. Altitonante: grande emozione

Montorio al Vomano. Tantissimi montoriesi, nel rispetto delle normative sanitarie, hanno partecipato all’apertura della campagna elettorale di Fabio Altitonante, con la lista “Un’altra Montorio”.

“Mi sono emozionato” rivela il candidato sindaco “essere a casa mia, con tanti cittadini pronti a sostenerci in questo grande progetto mi ha dato ancora più carica”. A sostegno di Altitonante erano presenti il senatore Nazario Pagano, il sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, e diversi amministratori dei Comuni della provincia di Teramo. Alla presentazione sono intervenuti tutti i candidati di “Un’altra Montorio” al consiglio comunale. “Siamo una bella squadra” commenta Altitonante “ognuno dà un valore aggiunto e tutti insieme siamo pronti a mettere il nostro ‘mattoncino’ per far tornare Montorio vivibile per le famiglie, i giovani, gli anziani e attrattiva per aziende e turismo”. L’apertura della campagna elettorale è stata anche l’occasione per raccontare il programma di “Un’altra Montorio”.

Al primo punto per c’è la ricostruzione, a partire dal colle di Montorio ancora disabitato, con tempi più veloci e nuova programmazione dello sviluppo urbano. “I montoriesi devono poter tornare a Montorio, trovando non solo una casa, ma tutti i servizi che garantiscano una qualità della vita di livello”. Particolare attenzione è posta anche al tema delle infrastrutture e della mobilità dolce, con nuovi itinerari e piste ciclabili, oltre alla valorizzazione del lungofiume. Tra i punti salienti c’è appunto la promozione turistica, con una nuova centralità del ruolo di Montorio, porta del Parco.

Punto innovativo del progetto di Altitonante è senz’altro la creazione di un “campus” per i ragazzi, cioè un polo culturale e sportivo dedicato alla loro crescita, “dove i giovani si possano anche specializzare nel digitale, che le aziende richiedono, ma non si impara seguendo i programmi ministeriali”. “Oggi Montorio si sta spopolando sempre più, il degrado è tanto, le frazioni sono abbandonate: noi siamo qui per dire la verità e soprattutto per dare soluzioni concrete per il rilancio della nostra Montorio” conclude il candidato sindaco di “Un’altra Montorio”, Fabio Altitonante.