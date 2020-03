Appello dei ragazzi italiani bloccati in Spagna, tra di loro anche un abruzzese (video)

Avezzano. In queste ore sta facendo il giro del web il video dell’appello di alcuni studenti Erasmus italiani bloccati in Spagna: come già riportato da MarsicaLive, tra di loro c’è anche l’abruzzese Alessandro Piccirilli, originario di Avezzano.

Gli studenti, in Erasmus a Tarragona e a Valencia, hanno provato a imbarcarsi dal porto di Barcellona su una nave diretta in Italia, ma a due di loro è stato impedito di salire sulla nave poiché avevano qualche linea di febbre. Il protocollo che tutela la salute dei passeggeri della nave, infatti, prevede che sia negato l’imbarco alle persone con più di 37.5 di febbre: due degli studenti italiani, alla prima misurazione effettuata dal medico di bordo, avevano 37.8 e 38. Gli altri studenti del gruppo, nonostante potessero salire sulla nave, hanno quindi deciso di restare insieme ai loro compagni, per non abbandonarli da soli e senza una casa a Barcellona.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha risposto all’appello degli studenti e si sta attivando per riportarli a casa.