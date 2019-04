Approvata la realizzazione della ciclovia Adriatica, Febbo: sfida del turismo e opportunità per il territorio

L’Aquila. La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato, su proposta dell’assessore Mauro Febbo, lo schema di protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Marche, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia per la progettazione e la realizzazione della ciclovia turistica “Adriatica”. Il progetto prevede il collegamento ciclabile di tutti i Comuni della costa Adriatica, da Martinsicuro a San Salvo, con un itinerario di 131 km che unisce 19 Comuni su tre province. Le regioni interessate stanno predisponendo un percorso amministrativo per gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione dell’opera.

L’arteria turistica e urbana di mobilità dolce si svilupperà da Trieste a Santa Maria di Leuca, lungo i 1.300 km costieri del mare Adriatico. Sono stati realizzati già alcuni tratti, ma di anno in anno il percorso si va completando ad opera delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali attraversate. La Regione Abruzzo, dove già diversi Comuni hanno allestito tratti ciclabili, ha finanziato il completamento dell’intero tratto regionale di competenza, cioè l’intera costa, sia con interventi del Par Fsc 2007-2013 sia con misure relative al Masterplan-Patto per il Sud. L’opera ciclabile nazionale prevede un finanziamento totale di 16 milioni di euro per tutto il percorso.

“Andiamo avanti con convinzione”, ha commentato l’assessore Febbo, “questo progetto rappresenta una priorità del governo regionale per promuovere la sostenibilità ambientale, la riduzione delle emissioni inquinanti, la decongestione del traffico urbano. Ci consente di promuovere l’Abruzzo e renderlo all’avanguardia nel settore cicloturistico con una pista unica in Europa”.