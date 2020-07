Approvato alla Camera sostegno ‘assegno unico’, Pezzopane: una rivoluzione per le famiglie

L’Aquila. “La natalita’ è al minimo storico, è certificata ogni giorno dall’Istat, noi non siamo stati indifferenti. Finalmente un sogno coltivato per anni diventa realtà. Già da senatrice fui tra i presentatori di un apposito ddl a prima firma Lepri, poi di nuovo qui alla Camera. Se continuiamo di questo passo chiuderanno asili, scuole e servizi pubblici, mentre calano Pil e consumi e le pensioni non potranno piu’ essere garantite”, ha dichiarato Stefania Pezzopane della presidenza del gruppo Pd alla camera.

“Serve dunque una risposta, non piu’ rinviabile, da parte dello Stato. L’assegno unico per i figli, che abbiamo votato oggi alla Camera, mettera’ l’Italia alla pari delle maggiori nazioni europee, riconoscendo finalmente una misura robusta, semplice e universale a chi mette al mondo e cresce dei figli. Con questo provvedimento abbiamo raggiunto un obiettivo storico. E l’Italia finalmente entra a far partr dei paesi piu’ avanzati in cui lo Stato sociale e’ realmente al fianco delle famiglie con figli. Ora i genitori potranno contare su un sostegno economico certo. Bisogna contrastare la denatalita’ e dare una risposta positiva a chi intende diventare genitori , e migliori garanzie alle mamme lavoratrici. L’Italia ha urgente bisogno di questa legge, sostenere le famiglie superando la logica dei bonus e prevedendo invece un sostegno forte ed ordinario come quello approvato oggi. Con il nuovo assegno unico si superano le 8 misure oggi in vigore per comprenderle in un unico assegno . Una bella pagina di vita parlamentare”, ha concluso la Pezzopane.