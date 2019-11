Approvato il progetto per il “Serpieri” di Pratola Peligna. Oltre 2.250.000 euro per adeguamento antisismico dell’istituto

Pratola Peligna. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il consolidamento statico dell’I.P.S.A.A., “A. Serpieri”, di Pratola Peligna che prevede l’adeguamento antisismico del complesso.

La progettazione, eseguita dalla MPM Ingegneria s.r.l., ha stimato un importo dei lavori pari a € 2.254.249,46 che consentirà il recupero della struttura così come avvenuto per altri istituti scolastici della provincia dell’Aquila. Ricordiamo che i fondi per le verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione erano stati concessi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso il decreto direttoriale n. 363 del 18 luglio 2018, che prevedeva, tra l’altro, l’ammissione anche della Palestra “Ovidio” con € 8.750,00 per la vulnerabilità e € 50.000,00 per la progettazione e I.P.S.A.A. “A.Serpieri” di Castel di Sangro con € 50.000,00 per la progettazione.

Piena soddisfazione è stata espressa dal consigliere delegato all’edilizia scolastica, per la zona della valle Peligna, Andrea Ramunno, per la proposta di progettazione decretata dal presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso che, di fatto, permetterà il recupero del plesso storico sito sulla Strada Statale n. 17, che vedrà di nuovo gli alunni frequentare l’importante scuola con gli annessi terreni per la didattica. Questo Istituto, con strutture moderne ed efficienti, diventerà modello e polo di riferimento per l’intera filiera dell’agroalimentare.

La concessione del finanziamento per la progettazione e l’odierna fase di approvazione, dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, consente di attivare e definire un percorso che questa amministrazione ha fortemente perseguito e che ritiene prioritario per il rilancio e la valorizzazione del territorio della valle Peligna, un settore che ha bisogno di essere implementato con strumenti e professionalità sempre più richieste nel mondo dell’agricoltura e enogastronomia. Oggi, i ragazzi del “Serpieri”, sono ospitati presso l’ITIS di Pratola Peligna in condizioni non ottimali e questo non è più tollerabile perché mortifica le loro aspettative e le possibilità di sviluppo dell’area.

L’Istituto “Arrigo Serpieri” rappresenta una risorsa per la Provincia dell’Aquila e la Regione Abruzzo ed è per questo motivo che devono essere adottati tutti i procedimenti e le soluzioni, in celerità, i per il raggiungimento di questi obiettivi.