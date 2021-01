Aree interne e sviluppo, Casini: tempi lunghi per la Zes, potenziare infrastrutture per unire i territori

Sulmona. “Lo sviluppo delle aree interne è strettamente legato ad investimenti sulle infrastrutture per i trasporti e la logistica e all’attuazione della ZES trasversale, che collegherà funzionalmente le aree industriali della Marsica, della Valle Peligna, l’Interporto di Manoppello e il sistema portuale Ortona, Pescara, Vasto con agevolazioni per nuovi insediamenti.Per questo, insieme ai 60 Comuni del Comitato per l’Alta Velocità Roma-Pescara e la trasversalità per lo sviluppo delle aree interne, esprimo grande

preoccupazione rispetto ai tempi ormai troppo lunghi per l’avvio della Zes e mi unisco alle sollecitazioni del mondo produttivo e sindacale regionale che chiedono per il Porto di Ortona, strategico per l’intera regione e per la Zes, un progetto di sviluppo reale e funzionale”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Nel sostenere dunque il carattere strategico del potenziamento della tratta Roma Pescara, che prevede interventi per la velocizzazione e l’alta capacità per il trasposto merci, già inserito nel Recovery Plan” continua il sindaco” si sollecita la Regione Abruzzo, il Governo e l’Autorità Portuale, ognuno per la propria competenza, ad attivarsi per rendere operativo in tempi rapidi lo strumento della Zescon l’attivazione del Comitato d’Indirizzo e la nomina del Commissario, proprio in ragione” conclude Casini “della necessità di essere operativi in tempi stretti e di essere pronti per la ripresa, usciti dall’emergenza, con leve giuste ed efficaci che possono incidere realmente sul tessuto produttivo soprattutto delle aree interne”.