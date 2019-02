Arrestata banda di rom che rapinava anziani, Salvini: solo disprezzo per questi vigliacchi

Teramo. Quattro persone di origine rom avrebbero compiuto 20 furti in abitazione in varie zone d’Italia prendendo di mira soprattutto anziani. Sono stati arrestati a Teramo dai carabinieri della compagnia di Osimo (Ancona) sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Ancona per l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione pluriaggravati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Numana e coordinate dalla Procura di Ancona.

I colpi contestati sono stati messi a segno in varie province di Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata), Abruzzo (Chieti, Teramo), Molise (Campobasso), Emilia Romagna (Ravenna) e Lazio (Frosinone). I dettagli dell’operazione verranno illustrati in una conferenza stampa ad Ancona, alle 16:30, presso il Comando provinciale dei Carabinieri.(ANSA).

“Grazie alle Forze dell’Ordine e massimo disprezzo per i vigliacchi che se la prendono con i nostri nonni. Ora auspico per questi delinquenti un bel po’ di galera, senza sconti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito di un’operazione dei carabinieri che hanno arrestato un gruppo di quattro pregiudicati autore di furti tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Lazio tra Martinsicuro e Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo.