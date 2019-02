Arriva al Kursaal una giornata di studio ed esercitazioni su emergenze e primo soccorso in aree ferroviarie

Giulianova. “Il soccorso su aree ferroviarie”. E’ questo il titolo della giornata di studio che, patrocinata dal Comune, si terrà al Kursaal il prossimo 27 febbraio, con inizio alle ore 8.45, per focalizzare l’attenzione sulle situazioni in scenari emergenziali coinvolgenti i treni.

A relazionare saranno esperti e dirigenti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Regione Abruzzo, delle FS, di RFI e del 118. Facendo seguito alla giornata di studio, si terrà un’esercitazione in area ferroviaria, lato mare con accesso su via Messina.

Proprio in relazione alla giornata di studio ed alla esercitazione, è stato previsto dalle ore 7 alle 13.30 il divieto di sosta lato mare su viale Zara lato ovest tra l’intersezione di via Thaon di Revel a via Quarnaro compresa piazza Dalmazia nonché, dalle ore 10 fino al termine dell’esercitazione, il divieto di sosta su ambo i lati di via Messina sino all’incrocio con via Trieste e, sempre dalle ore 10 sino a fine esercitazione, il divieto di sosta nel tratto di strada di via Trieste per una profondità di circa 10 metri con interruzione fino a via Messina in modo da consentire la svolta dei mezzi pesanti.