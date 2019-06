Arriva all’Auditorium Flaiano di Pescara il Gala di Danza Orientale, con lo spettacolo “Al-Andalus” di Olga Generalova

Pescara. Venerdì 21 giugno alle ore 21 l’Auditorium Flaiano di Pescara ospiterà il Gala di Danza Orientale, Bollywood, Fusion e Gypsy Dance a cura dell’ASD La Fata Morgana. Interverranno danzatori ospiti provenienti da Pescara, Chieti, L’Aquila e San Benedetto del Tronto. Nella seconda parte della serata verrà presentata la prima assoluta dello spettacolo “Al-Andalus”, liberamente ispirato alla Spagna Mora durante la dominazione araba. Ingresso libero.

Al-Andalus, odierna Andalusia, è stato il crocevia di culture, religioni, usanze e tradizioni diverse tra quelle mediorientali, cristiane, ebraiche e rom. Proprio questa diversità e ricchezza, accomunate nell’aspetto umano dai sentimenti ed emozioni, espresse nelle poesie classiche arabo-andaluse e sefardì, magistralmente recitate dall’artista poliedrico marchigiano Lino Domizi, sono il filo conduttore dello spettacolo ideato, coreografato ed allestito da Olga Generalova, direttrice della Bellydance School Jasmin Company, laureata in Arti della Danza presso l’Università Statale della Cultura di Mosca e da oltre 15 anni promotrice della danza orientale in Abruzzo ed altrove, ideatrice di spettacoli e show di teatro-danza orientale come “Aset”, “Harem soiree” e “L’Alhambra Toscana, Enigma di Sammezzano” (quest’ultimo presentato in occasione del censimento FAI “I Luoghi del Cuore” per promuovere il Castello di Sammezzano, l’esempio più grande dell’architettura in stile moresco in Italia nella classifica 2016 della quale poi è risultato il vincitore assoluto). L’ultima sua produzione, lo spettacolo “Al-Andalus” esplora il tema dei rapporti tra l’Occidente e l’Oriente, la fusione ed interscambio tra le culture diverse nella Spagna medievale.