Arriva il cinepandoro tutto made in Abruzzo, ok della Rai per il Natale a Roccaraso di Enzuccio e Il Pancio

Roccaraso. Un film di Natale girato sulle piste da sci di Roccaraso: è arrivato ieri l’ok della Rai per la produzione del nuovo film di Andrea Panciaroli ed Enzo Biasi, in arte “Il Pancio & Enzuccio”.

Più di 1 milione di seguaci su Instagram e più di 4 su Facebook: seguitissimi sul web, i due youtubers hanno un legame “speciale” con l’Abruzzo. I due comici pugliesi si trovano infatti a Roccaraso per iniziare le riprese del loro film “Natale a Roccaraso”, prodotto da Rai2. Una notizia che ha lasciato i seguaci dei due in attesa per ore sui propri profili social, per visualizzare sulle stories di Instagram i momenti precedenti all’ok della produzione di Rai2. “Natale a Roccaraso” è quindi realtà, e ora ci si prepara alle riprese del film, attesissimo dai fan e che sicuramente ci farà fare tante risate.

La loro carriera inizia, sul web, postando video comici. Diventano subito, nel giro di poco tempo, un fenomeno virale. I video di Enzuccio, in cui parla di fatti realmente accaduti, di differenze tra nord/sud o dei rapporti con il proprio partner totalizzano mediamente oltre 3,5 milioni di visualizzazioni, nel 2017 nel ha realizzate in totale su Facebook oltre 220 milioni.



Due sono le parodie musicali fino ad ora realizzate e divenute virali: “Piccione”, parodia della hit estiva “Riccione” dei The Giornalisti e “Infradito”, parodia di “Despacito”, il tormentone del 2017 di Luis Fonsi, la quale è andata in onda sia su Studio Aperto , su 100 e lode a rai 1 e su molte radio.

Nel 2018 inizia la collaborazione con Il Pancio. Hanno calcato insieme il palco di Sanremo durante la finale e hanno reso il celebre gesto del piccione un esultanza tra calciatori sui campo di serie A. Andrea Panciroli in arte ” Il Pancio” è un comico 2.0, videomaker ed autore. Inizia a fare video nel giugno del 2014 e in meno di 2 anni arriva a 1 Milione e 900 mila iscritti con una media di 30 milioni di visualizzazioni al mese e il record di 77 milioni di visualizzazioni nel solo mese di dicembre 2015. Dopo il successo del suo “Il Pancio Show”, esordisce prima su Canale 5 con 18 pubblicità per il Grande Fratello Vip, poi su Rai2 come comico nel programma “Sbandati”. Dopo l’esperienza con Maccio Capatonda nella sua serie tv “Mariottide”, attualmente è nel cast di “Sbandati” su Rai2. Ha oltre 2.000.000 di fans sulla sua pagina Facebook ufficiale, 400.000 follower su Instagram e oltre 200.000 sul suo canale YouTube. Ora che è arrivato l’ok, i due si metteranno al lavoro per creare questo cinepandoro tutto Made in Abruzzo.