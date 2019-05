Arriva l’apertura straordinaria dell’Avis, partner d’eccezione la Vodafone. Ecco tutte le info

Pescara. Dopo il grande successo in occasione della festa della mamma, lo scorso 13 maggio, che ha visto tante donne raggiungere la sede Avis di Pescara per la consulenza ginecologia e ostetrica, arriva come sempre l’apertura straordinaria nell’ultima domenica del mese. Questa volta con un partner di eccezione: la Vodafone. Una partnership importante con una grande azienda da sempre vicina ai temi della solidarietà e della donazione.

I ragazzi di Vodafone fanno riferimento alla sede di corso Vittorio Emanuele della Molise mobile. Vodafone incentiva la donazione del sangue per aiutare gli altri, e saranno proprio i promoter a donare per primi. Domenica mattina, dalle 9 alle 12, oltre alla colazione offerta dall’AVIS, il personale Vodafone presente in sede, regalerà dei gadget a tutti quelli che si presenteranno a donare.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: lunedì e martedì dalle 7:30 alle 15; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12 e dalle 16 alle 19:30. Sabato dalle 7:30 alle 12 e infine ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9 alle 12.