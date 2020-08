Arriva l’ok dall’Ue per garanzia da 3 milioni alla Blutec, a rischio mille posti di lavoro anche in Abruzzo

Teramo. La Commissione europea ha approvato il piano italiano per la garanzia pubblica da 3,5 milioni di euro al gruppo Blutec e la sua controllata Ingegneria Italia, che producono componenti per autoveicoli. Le società sono in amministrazione straordinaria. L’aiuto fornirà liquidità per le esigenze immediate, consentendo di accedere a finanziamenti per decontaminare alcune unità produttive da amianto e altre sostanze pericolose.

L’Italia si è impegnata a garantire che, dopo sei mesi, il prestito venga integralmente rimborsato o che la garanzia sia estinta, oppure che i beneficiari intraprendano una ristrutturazione o siano liquidati. La Commissione ha dato l’ok all’aiuto di Stato anche perché ha riscontrato un obiettivo di interesse comune, visto che a rischio ci sono 1.100 posti di lavoro in regioni Sicilia, Abruzzo e Basilicata.