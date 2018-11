Arte e scienza insieme domani all’Aquila per un corso di videochirurgia sulla scultura corporea

L’Aquila. Arte e Scienza insieme per una nuova visione del chirurgo come “Scultore del corpo umano”, rimodellamento glutei, dalla gluteoplastica/pessi additiva con protesi adipose in silicone, alla liposcultura e lipostrutturazione. Questi gli argomenti che verranno affrontati nel quarto dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe).

L’incontro, dal titolo “Videochirurgia, scultura corporea”, si svolgerà domani nel presidio ospedaliero di “Villa Letizia”, a Preturo, dalle 9 alle 17.

Ad organizzare l’evento Paolo Vittorini, responsabile del servizio di Chirurgia plastica e ricostruttiva e direttore del centro di Chirurgia ricostruttiva post obesità patologica della casa di cura privata “Villa Letizia” dell’Aquila, in collaborazione con Adriana Pozzi, segretario della Società internazionale di Chirurgia Plastica Estetica (Isaps) e Adriana Cordova, presidente della Società italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre).

All’incontro parteciperà anche il maestro scultore Oliviero Rainaldi, artista abruzzese che, insieme a Vittorini, ha inaugurato a luglio l’installazione “Le otto opere della Misericordia” al Pio Monte di Napoli, un’opera tra sacro e profano, che rappresenta un parallelismo tra Scienza e Arte, tra la vecchia concezione di Scultura e quella moderna.

Il corso, inoltre, ha ottenuto 7,8 crediti nell’ambito del programma formativo Educazione Continua in Medicina (Ecm) per la figura professionale del Medico Chirurgo (specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e Chirurgia Generale – Socio Aicpe e/o Sicpre).