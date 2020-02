Arte, musicoterapia e cineforum: al via il progetto “Creatività e Integrazione” nell’entroterra pescarese

Pescara. Musicoterapia, cineforum e percorsi con gli psicologi per gli appuntamenti di febbraio e marzo proposti da “Creatività e Integrazione”, il progetto dell’associazione “Arte Suoni Colori” che prosegue nei comuni dell’entroterra abruzzese in un percorso artistico ideato per far incontrare generazioni diverse.

Musicoterapia con Rogerio Celestino a Civitaquana dal 6 febbraio, Carpineto della Nora dal 27, a Montebello di Bertona dal 19 marzo. Poi, cineforum con l’associazione “G. Silvidii” a Civitaquana il martedì, a Villa Oliveti di Rosciano il giovedì e nella scuola secondaria di Rosciano, in orario scolastico, il mercoledì dal 19 febbraio. Un laboratorio che permetterà ai partecipanti di riflettere su grandi temi per produrre contenuti originali in veste di fumetti o scenette teatrali. Per la scuola primaria di Rosciano, laboratorio di arti visive da lunedì 17 febbraio. Incontri sul benessere psicologico 16 febbraio e 1 marzo a cura dell’associazione “Psicologi per i Popoli” nel centro esploratorio di Villa Oliveti. “Mi ascolti quando parlo” è il titolo dell’incontro di due ore, in programma nelle due giornate dalle 15.30, dedicato a una maggiore conoscenza di sé e delle persone che si hanno attorno. Con l’aiuto dei professionisti di “Psicologi per i Popoli – Abruzzo” si lavorerà su comunicazione e condivisione delle proprie esperienze ed emozioni, per ricostruire una rete di rapporti e fiducia che con il tempo può indebolirsi.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, previa iscrizione tramite modulo disponibile sulla pagina Facebook del progetto “Creatività e Integrazione”.