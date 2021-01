Ascom Abruzzo Chieti: le richieste all’amministrazione comunale dopo le vacanze natalizie

Chieti. L’Ascom Abruzzo Chieti nell’esprimere soddisfazione per l’iniziativa “Famiglia e Commercio” con buoni acquisto spendibili nelle micro attività della città che il Comune di Chieti ha pensato sia per le famiglie più bisognose sia per le attività commerciali al dettaglio che stanno patendo più di tutti la crisi economica, chiede all’amministrazione comunale teatina di chiarire la modalità di uso del buono, in particolare come e quando avverrà il saldo della merce acquistata, poiché la solidarietà è una cosa buona e giusta, ma è anche doveroso tutelare le attività commerciali, molte delle quali, già fin troppo provate dalle conseguenze economiche nefaste della pandemia, che non possono di certo indebitarsi ulteriormente fino al collo con i fornitori.

Inoltre, Ascom Abruzzo Chieti aveva chiesto di lasciare le Ztl in centro non attive, considerata la positiva esperienza, almeno fino a quando non sarà risolto il problema mobilità in città e dei parcheggi, ma su questo non siamo stati in pieno ascoltati dalla amministrazione comunale che, tra l’altro, aveva promesso per Natale la inaugurazione del tunnel ipogeo che comunica Largo Barbella al Terminal Bus di Viale Gran Sasso.

In merito, Ascom Abruzzo Chieti chiede che l’amministrazione metta in funzione il tunnel ipogeo nel più breve tempo possibile, modifichi gli orari di accesso delle auto nella ZTL di Corso Marrucino, permettendo il transito e la sosta solo per asporto e acquisto in determinati orari sia mattinieri che pomeridiani come già avviene nelle Ztl di Via Toppi, Via De Lollis e Via Ravizza.

Ascom Abruzzo Chieti chiede altresì in caso di restrizioni governative alla mobilità e alla apertura delle attività commerciali nelle prossime settimane che venga ripetuto il positivo esperimento natalizio di rendere non attive le Ztl. Infine, Ascom Abruzzo Chieti, esprimendo soddisfazione per i parcheggi gratuiti in centro città il sabato, chiede che vengano studiate nuove aree di parcheggio per l’accesso facilitato al centro del Capoluogo Marrucino.