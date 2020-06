Assassinio George Floyd: Pescara si unisce all’iniziativa “Black Lives Matter”

Pescara. Domani, sabato 6 giugno, in Abruzzo a Pescara, in Piazza Sacro Cuore alle 18, si terrà un sit in (forma di protesta) organizzato da Anpi Pescara, insieme alla Rete Oltre il Ponte, rete di associazioni antifasciste abruzzesi.

Il tutto verrà svolto in favore dell’iniziativa “Black Lives Matter”, per esprimere solidarietà alle proteste che stanno avvenendo in America e “per richiedere verità e giustizia sull’assassinio di George Floyd e su tutte le vittime del razzismo e del suprematismo bianco”.