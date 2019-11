Assemblea Pd, il segretario regionale Fina: subito un nuovo partito in Abruzzo, bisogna portare avanti le tante sfide

Pescara. “Alla luce dell’intenso lavoro di discussione che abbiamo animato in queste ultime settimane nel Pd sull’identità e la missione del nostro partito, ritengo doveroso fare appello al senso di responsabilità di tutti perché la prossima assemblea nazionale discuta e approvi definitivamente le modifiche statutarie, essenziali per il nostro lavoro”. Queste le parole di Michele Fina, segretario regionale del Partito democratico Abruzzo, in previsione della tre giorni che da oggi si terrà a Bologna e che prevede l’assemblea del partito. “Il 5 novembre scorso la commissione nazionale guidata da Maurizio Martina”, ha continuato Fina, “dopo un lungo lavoro, ha licenziato unanimemente alcune proposte che ridefiniscono la carta fondamentale del Pd. La sera dello stesso giorno Maurizio Martina ha partecipato a un’assemblea regionale abruzzese del Pd che ha discusso quelle proposte”.

“Da quel giorno e fino a oggi nella nostra regione si sono tenute, su mia richiesta, decine di incontri a tutti livelli per approfondire e raccogliere suggerimenti”, ha sottolineato il segretario regionale dem, “in nessuna delle tante discussioni a cui ho partecipato qualcuno ha proposto di rinviare le modifiche statutarie. E questo per alcuni motivi molto semplici: non c’è niente, in quello che discuteremo in assemblea, che non sia già patrimonio del dibattito del partito, soprattutto dall’ultimo congresso a oggi”. “Per contro”, ha continuato Fina, “in molti vivono il disagio di regole della nostra comunità ormai superate. Avere un partito finalmente digitale e capace di stare in rete, un partito più aperto e inclusivo, un partito federale che riequilibri il rapporto tra territorio e centro, un partito più capace di coinvolgere i suoi amministratori locali; queste e altre scelte andavano fatte già da tempo. Figuriamoci se possiamo rinviarle ancora, mantenendo le attuali regole che appartengono a un’altra stagione e a un’altra visione del paese e di noi stessi”.

“A coloro che oggi chiedono di rinviare la decisione osservo, con assoluto rispetto, che una proposta di tempi più lunghi della discussione poteva essere avanzata quando abbiamo costituito la commissione statuto. Ora i nostri iscritti, io credo, si aspettano di decidere e di avere da domenica un nuovo partito”, ha concluso il segretario abruzzese, “uno strumento completamente rivoluzionato e più in linea con le sfide che abbiamo davanti”.