Assistenti civici per il rispetto delle norme anti-Covid, Viminale: nessun compito aggiuntivo per forze armate

L’Aquila. Assistenti civici per far rispettare le norme di sicurezza anti-Covid.

“Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli ‘assistenti civici’ in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio”, si è appreso dal Viminale.