Assistenza infermieristica e salute mentale, a Chieti convegno della società scientifica Sisism

Chieti. L’assistenza infermieristica in un settore particolarmente delicato e sensibile come la salute mentale è il tema del secondo convegno nazionale della Società di scienze infermieristiche in salute mentale (Sisism), il primo in Abruzzo, in programma domani, sabato 3 novembre 2018, dalle 9 nella sala congressi dell’Istituto di ricerca Ce.S.I nell’Università d’Annunzio di Chieti. L’obiettivo della Sisism, nata un anno fa, è promuovere, valorizzare, divulgare la cultura, l’identità, le competenze e le buone pratiche infermieristiche.

Nell’occasione saranno premiati i vincitori del Premio di ricerca infermieristica promosso dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Chieti, presieduto da Giancarlo Cicolini, al quale partecipano progetti concretamente attuabili in uno degli ambiti di competenza dei professionisti del settore.

Il convegno è patrocinato dall’Opi di Chieti. Responsabili scientifici sono lo stesso Cicolini e il coordinatore regionale della Sisism, Gianfranco Tamagnini. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente nazionale della società scientifica, Andrea Gargiulo, e l’assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci.