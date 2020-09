Associazione Barmen e sostenitori, Claudio Di Nicola reggente per Abruzzo e Molise

Francavilla. L’ Assemblea riunitasi ieri a Pescara ha confermato per il prossimo quadriennio, (da quest’anno la Direzione Nazionale ha esteso la durata del mandato) l’incarico al Fiduciario uscente Claudio Di Nicola. Dopo aver riepilogato le attività ed i risultati raggiunti nel triennio appena concluso e aver, in particolare illustrato gli effetti ad oggi del Covid-19 sull’operato dell’Associazione a livello locale, nazionale e internazionale, il Fiduciario ha sottolineato l’impatto della pandemia su un settore duramente colpito e maggiormente esposto a restrizioni e vincoli imposti dalle disposizioni per il contenimento dei rischi di contagio, che continueranno a condizionare modalità e modelli di comportamento.

Per il futuro, Claudio Di Nicola ha sintetizzato come segue gli obiettivi che l’A.I.B.E.S. Abruzzo e Molise

intende prefiggersi per il prossimo quadriennio: “In primo piano ribadiremo l’impegno a perseguire e rafforzare la crescita dell’Associazione con una migliore e decisa presenza sul territorio, sempre nel rispetto di quegli elementi statutari quali professionalità, qualità, etica del lavoro, amicizia e lealtà che da sempre ne sottolineano le caratteristiche e ne rappresentano lo spirito guida”. Sarà poi un mandato all’insegna della riorganizzazione della struttura e della tenuta di corsi, eventi e appuntamenti sul territorio in funzione delle mutate esigenze e infine, riserveremo particolare attenzione al mondo dei giovani che si avviano alla professione ai quali i Bartender e Mixologist di successo appartenenti alla Sezione faranno da traino con il loro insegnamento ed il loro esempio.

Oltre al Fiduciario, Claudio Di Nicola, l’Assemblea ha espresso il nuovo Direttivo, così come segue:

– Consigliere Nazionale Rocco Bucco,

– Segretario di Sezione Tommaso Mauro,

– Responsabile della Didattica Antonio Corvini.

Sono stati inoltre individuati dei referenti di area per una più efficace operatività dell’Associazione su tutto il

territorio, così definiti:

– Responsabile Area Marsica Gianluca Mariani,

– Responsabile Area L’Aquila, Piergiorgio La Chioma,

– Responsbaile Area Chieti Marcello Vitellone,

– Responsabile Area Teramo Pierpaolo Ciccone,

Per gli ambiti territoriali del Molise l’Assemblea ha rimandato al prossimo appuntamento la definizione dei

referenti.