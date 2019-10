Ater Teramo, Smargiassi (M5s): necessari interventi straordinari, il centro destra lavori per trovare urgenti soluzioni

L’Aquila. “La gestione degli immobili Ater della provincia di Teramo, gravemente danneggiati dall’attività sismica del 2016 e del 2017, si sta rivelando fallimentare. La giunta regionale continua a fornire risposte insoddisfacenti, parlando di burocrazia e di difficoltà nella gestione ordinaria davanti a un problema che richiede un intervento straordinario per la sua natura calamitosa”. Commenta così la gestione degli immobili Ater della provincia di Teramo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi.

“Ho potuto vedere con i miei occhi”, spiega il consigliere regionale del M5s, “le difficoltà reali di alcuni cittadini che subiscono sulla propria pelle la leggerezza di questa amministrazione. Ci sono abitazioni consegnate senza tenere conto, ad esempio, della presenza di barriere architettoniche. Abbiamo il caso di una persona disabile che si ritrova in un condominio che non ha un ascensore attivo. Questo perché non esiste un piano particolareggiato, che definisca punto per punto dove si trovino e in che condizioni siano realmente le case. C’è una leggerezza inaccettabile di fronte a un’emergenza che necessita interventi non più prorogabili”.

“Invito fin da ora”, conclude Smargiassi, “il centro destra a lavorare su provvedimenti straordinari. Hanno fatto grandi promesse ai cittadini in tema di residenza pubblica, eppure non hanno ancora realizzato un piano di interventi serio e affidabile. I teramani meritano risposte certe e non possono più permettersi di aspettare”.