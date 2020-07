Atletica: Gianmarco Tamberi lascia le Fiamme Gialle per tornare in Abruzzo

Teramo. Gianmarco Tamberi stupisce tutti: lascia il Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e ritorna dopo dieci anni con la squadra civile di provenienza, l’ Atletica Vomano, con cui ha conservato uno stretto legame affettivo e sportivo. A renderlo noto è la stessa società abruzzese. Tamberi è stato sempre presente in occasione delle Finali Nazionale di serie A – Oro dei Campionati di Società assoluti su pista, contribuendo alla conquista di podi e di uno storico scudetto per una squadra abruzzese nel 2010.

“Dopo averci riflettuto a lungo, e nel rispetto di un rapporto franco e leale con la Guardia di Finanza e con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle”, aveva dichiarato Tamberi, “sono arrivato alla conclusione che è il momento di provare a spiccare il volo al di fuori del posto dove sono cresciuto. Ora è il momento di guardarsi intorno e capire con chi proseguire questo cammino. Road to Tokyo 2021 non è solo uno slogan”. I dirigenti dell’Atletica Vomano sono in contatto con tutte le istituzioni abruzzesi per creare le condizioni per promuovere le bellezze turistiche e naturalistiche della regione attraverso un campione che gode di un’ottima visibilità non solo in ambito nazionale, ma anche e soprattutto internazionale.