Atletica post Covid, torna la Notturna di Penne

Penne. Questa sera a Penne, con la 35esima edizione della Notturna Podistica Pennese è ripartita l’atletica in Abruzzo. Un momento davvero importante per lo sport abruzzese, dopo il via libera dato dalla Regione Abruzzo per quel che concerne gli sport di contatto, al quale il settore di atletica leggera della

Uisp Abruzzo-Molise, coordinato da Alberico Di Cecco ha dato il giusto peso confrontandosi immediatamente con tutti i presidenti delle associazioni per la messa in sicurezza dei podisti secondo le normative anti Covid19.

Ciascun partecipante questa sera ha dovuto allegare anche il modulo di autocertificazione per poter avere accesso all’area gare di ogni singolo evento. Al via della manifestazione vestina, la prima di atletica in assoluto nella nostra regione, si sono presentati circa 100 atleti provenienti da tutto l’Abruzzo. Per via del contenimento del Covid 19 gli atleti sono partiti singolarmente a distanza di 30″ l’uno dall’altro