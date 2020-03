Attivato sportello anti crisi Covid-19, Tiberio (Ebter) e Giovannelli (Ebtu): è importante sostenere i lavoratori

Pescara. A seguito dell’accordo tra le parti sociali del 23marzo l’ente bilaterale turismo Abruzzo e l’ente bilaterale terziario Abruzzo comunicano di aver attivato lo sportello anti crisi-COVID 19 in riferimento a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle Imprese che vogliono accedere alla CIGD (Cassa Integrazione in deroga) e al FIS (Fondo di Integrazione Salariale). Lo sportello riceve tramite Pec all’indirizzo ebtuabruzzo@pec.it per le aziende del settore Turismo e ebterabruzzo@gmpec.it per le aziende del settore Terziario, sia il modulo di apertura della procedura di richiesta che la bozza di accordo sindacale (entrambi i moduli sono scaricabili sul sito www.ebtuabruzzo.it) . I citati due moduli vanno inviati contestualmente, le Parti sociali provvederanno a firmare a loro volta l’accordo sindacale e restituirlo tramite l’ente bilaterale.

“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “, commenta la presidente dell’EBTER Abruzzo Marisa Tiberio,” si è pensato di offrire un sostegno alle imprese e ai lavoratori, attraverso l’importante accordo stipulato tra Confcommercio Abruzzo, Fisascat-Cisl Abruzzo e Molise e Uiltucs Abruzzo. Il momentaneo esubero di personale dato da questa pandemia, potrà essere gestito con gli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore e che questi, laddove possibile, possano essere integrati anche da appositi interventi della bilateralità. Abbiamo ritenuto necessario individuare delle procedure di informazione e consultazione sindacale per l’attivazione di ammortizzatori sociali veloci e soprattutto rispettose delle prescrizioni del governo in termini di riduzione della mobilità e di contatto tra le persone e per questo non possiamo che ringraziare il presidente dell’EBTU Abruzzo Giovannelli con il quale si è giunti, nonostante le difficoltà del momento anche in termini logistici, con gran senso di responsabilità, ad una immediata sintesi”.

Dello stesso parere il presidente dell’EBTU Abruzzo Giammarco Giovannelli che aggiunge che “si è ritenuto indispensabile attivare questo sportello al fine offrire uno strumento agevole e utile alle imprese ed ai loro lavoratori. L’emergenza epidemiologica Covid 19 sta creando non poche difficoltà a tutti i comparti produttivi, ed in maniera ancora più drammatica al settore turismo. Per questo, di concerto con l’EBTER Abruzzo, vogliamo rimanere al servizio e vicini alle aziende nel tutelare i propri lavoratori garantendo loro il massimo aiuto nell’accesso agli ammortizzatori sociali”.