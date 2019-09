Attivisti abruzzesi del Coordinamento “No Hub del Gas” partecipano all’occupazione del Red Carpet alla Mostra del Cinema di Venezia per la giustizia climatica

Occupato da stamattina all’alba il red carpet a Venezia da centinaia di attivisti per il clima, anche del Coordinamento abruzzese No Hub del Gas che lottano contro le opere fossili che vogliono realizzare in Abruzzo, dai gasdotti Larino-Chieti e Sulmona-Foligno alla centrale a gas di Case Pente della SNAM.

#WeWantTheRedCarpet è la parola d’ordine della giornata in vista della marcia per il clima che si terrà sempre a Venezia oggi pomeriggio, nell’ambito del Climate Camp della durata di alcuni giorni che vede la partecipazione di tantissimi attivisti provenienti da tutta Europa e anche oltre. Iniziative volte a sollecitare un radicale e necessario cambio di rotta non solo nelle politiche energetiche ma anche di quelle sociali, visto che sono strettamente interconnesse. Si chiama “giustizia climatica” in quanto tutte le ricerche scientifiche evidenziano che, oltre al verificarsi di impatti catastrofici sull’intero Pianeta, il prezzo maggiore del cambiamento climatico verrà pagato dai più poveri con conseguenze drammatiche anche in materia di conflitti e migrazioni.