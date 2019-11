Audizione parlamentare per decreto sisma, Fedele: regione Abruzzo oggi unica assente al tavolo di lavoro

L’Aquila. Oggi si è discussa l’attuazione del Decreto Sisma e, a margine, non essendoci stata alcuna rappresentanza regionale, il consigliere regionale M5S Giorgio Fedele è intervenuto per stigmatizzare l’accaduto. “Oggi la Regione Abruzzo era l’unica assente per le audizioni della commissione parlamentare per l’attuazione del Decreto sisma. Un tavolo di lavoro di fondamentale importanza per la nostra regione e la maggioranza di centro destra non è stata in grado di trovare almeno un rappresentante della maggioranza che andasse a portare le istanze dell’Abruzzo” – afferna. L’Aquila. Oggi si è discussa l’attuazione del Decreto Sisma e, a margine, non essendoci stata alcuna rappresentanza regionale, il consigliere regionale M5S Giorgio Fedele è intervenuto per stigmatizzare l’accaduto. “Oggi la Regione Abruzzo era l’unica assente per le audizioni della commissione parlamentare per l’attuazione del Decreto sisma. Un tavolo di lavoro di fondamentale importanza per la nostra regione e la maggioranza di centro destra non è stata in grado di trovare almeno un rappresentante della maggioranza che andasse a portare le istanze dell’Abruzzo” – afferna.

“Se questa Giunta vuole rappresentare i cittadini abruzzesi e le problematiche del territorio deve farlo anzitutto utilizzando le occasioni concrete, come questa, mettendo da parte quelle che invece si riducono ad essere sono interventi spot. Non vorrei pensare che i numeri contati (uno solo in più) per l’approvazione della modifica al referendum, sia stato motivo sufficiente per disertare il tavolo di lavoro”.

“In questo caso ci troveremmo davanti ad una gravissima mancanza, sia morale che istituzionale, davanti ai cittadini di un’intera regione”.