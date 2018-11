Auto si schianta contro un muretto, il 22enne morto sul colpo era alla guida in stato di ebbrezza

Teramo. Nel primo pomeriggio, all’esito delle analisi disposte sul conducente dell’autovettura che si è schiantata sul lungomare Sirena di Tortoreto Lido (Teramo), il pm di turno Bruno Auriemma ha disposto l’arresto nei confronti di Michael Guarnieri, il 22enne che era alla guida dell’auto.

L’alcol test ha infatti confermato che era alla guida in stato di ebbrezza e nei suoi confronti la contestazione è di

omicidio stradale. Contestualmente, secondo il codice di procedura penale, in considerazione del suo gravissimo stato di salute, il provvedimento nei confronti del giovane rom è stato revocato.

E’ però scattata anche la denuncia per ricettazione, in quanto le verifiche condotte dai carabinieri del Nor di Alba Adriatica hanno accertato che l’Alfa 145 era stata rubata nei giorni scorsi a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Lo stesso pm Auriemma, ha disposto infine il nulla-osta per la sepoltura della salma di Gervasio Guarnieri, cugino del conducente e passeggero dell’auto, deceduto sul colpo nell’incidente. La riconsegna della salma ai famigliari ha

anche allentato il forte clima di tensione creatosi all’esterno dell’obitorio dell’ospedale Mazzini, dove un gran

numero di rom si era radunato in lutto e premeva per poter vegliare il feretro del giovane.