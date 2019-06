Autorità portuale, Marcozzi (M5S) replica a Febbo: il centro destra ignora le promesse fatte agli abruzzesi

Chieti. “Il governo di centro destra di Regione Abruzzo continua a non dare alcuna risposta in merito allo spostamento dell’Autorità di Sistema Portuale da Ancona a Civitavecchia”. Ad affermarlo è il consigliere regionale e portavoce del MoVimento 5 Stelle in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. “In particolar modo rimango incredula davanti alle dichiarazioni dell’Assessore alle attività produttive Mauro Febbo”, precisa la Marcozzi, “che dimostra di non conoscere la differenza tra la Zes e l’Autorità di Sistema Portuale, ignorando quanto hanno promesso agli abruzzesi per mesi”.

“Inizio a pensare che né lui né il Presidente Marsilio abbiano interesse a mantenere la parola data nonostante lo spostamento metta tutti d’accordo”, tuona la pentastellata, “dai sindacati alle associazioni di categoria regionali. Ricordo all’assessore Febbo che il passaggio da Ancona a Civitavecchia è fondamentale per accedere a finanziamento che ci consentirebbero di fare nuovi investimenti per migliorare le nostre pessime infrastrutture”. “Era un impegno che il centro destra unito aveva preso in campagna elettorale”, ricorda il consigliere regionale del M5S, “ma ancora non fanno niente per ottenerlo. La risposta evasiva e totalmente fuori tema rispetto alla nostra domanda conferma quanto sia importante andare fino in fondo alla questione”.

”Se il centro destra vuol fare uno sgarbo allo sviluppo della nostra regione e governare in continuità con D’Alfonso”, prosegue, “questa è la strada giusta. Noi e tutti gli imprenditori abruzzesi aspettiamo con ansia una risposta in Consiglio Regionale. Mi auguro che”, conclude la Marcozzi, “di fronte a un tema così delicato, il Presidente Marsilio si presenti in aula e spieghi, una volta per tutte, se ha già intenzione di rimangiarsi una promessa fatta in campagna elettorale. Dopo poco più di 100 giorni di governo regionale potrebbe essere un record”.