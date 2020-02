Autostrade, l’ex ministra Boschi: “non ci interessa proprietà ma efficienza”

L’Aquila. “A noi non interessa tanto chi ha la proprietà delle concessioni autostradali, Benetton o non Benetton, non sono problemi che riguardano noi, sono ovviamente soggetti privati”. Così il presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, parlando, a margine di un evento all’Aquila, delle concessioni autostradali. “Quello che interessa a noi è garantire ai cittadini controlli sulla rete autostradale, la possibilità di avere la manutenzione e soprattutto di completare gli investimenti che ancora non sono stati effettuati, garantire posti di lavoro di chi opera in quelle aziende, che rischiano di rimanere senza

un’occupazione e la possibilità magari di pagare meno i pedaggi autostradali – continua l’ex ministro -, ci interessa rivedere le tariffe che sono un tema importante che riguarda non solo la Liguria o il Piemonte, ma ad esempio anche l’Abruzzo”.

“Abbiamo spesso combattuto anche con l’onorevole D’Alessandro per evitare che i cittadini anche in questa regione pagassero per un servizio non efficiente, che non garantiva davvero la possibilità di usufruire di reti efficaci, sappiamo che è importante effettuare gli investimenti, questa è la nostra

priorità. Quello che abbiamo sempre detto è che non facciamo norme che rischiano di non avere basi giuridiche solide, sarebbe un autogol revocare le concessioni autostradali senza avere chiaro cosa succede il giorno dopo a quelle strade, ai lavoratori di quelle aziende e farlo magari rischiando poi che i ricorsi delle società private vengano vinte anche l’aggravio di danni economici per i cittadini italiani – conclude la Boschi”