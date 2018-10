Autostrade, Pezzopane (Pd): Toninelli o riferisce situazione in Parlamento oppure ha solo cercato visibilità 

L’Aquila. In merito alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti sulle condizioni dei piloni dei viadotti dell’autostrada A24-A25, secondo la deputata Dem Pezzopane “due sono le possibilita’: o Toninelli ha esagerato per guadagnare visibilita’ ed allora e’ un irresponsabile, colpevole di ‘procurato allarme’, che ha scelto di speculare sulla vicenda Genova, magari per giustificare lo scippo dei fondi all’Abruzzo per la messa in sicurezza dell’autostrada; oppure c’e’ un pericolo imminente che, evidentemente, oltre che dai suoi occhi sara’ anche supportato da relazioni tecniche del suo ministero, visto che per il gestore non vi sono emergenze. In ogni caso, dopo le sue parole, Toninelli ha l’obbligo di riferire in Parlamento.

L’ho chiesto sia ieri in Aula, che questa mattina in commissione Ambiente. Quale e’ la situazione reale sulla A24-A25? Quali iniziative intende assumere il ministro? Si rende conto del suo ruolo di pubblico ufficiale? Sblocchi subito i fondi per consentire l’avvio dei lavori necessari senza ulteriori ritardi e li prenda dal suo ministero non dalle risorse della Regione Abruzzo. Sindaci, cittadini e imprese sono ormai nella totale incertezza a causa sua e di questo governo pentaleghista”. Cosi’ Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera è intervenuta in merito alla situazione di “salute” della autostrade abruzzesi, che secondo il ministro Toninelli versano in uno stato di assoluta preoccupazione.