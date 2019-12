Autostrade, sicurezza e ambiente, Forum H2O: nessuno faccia scaricabarile sulla pelle dei cittadini e del territorio

Teramo. “Il Ministero dei Trasporti chiede restrizioni al traffico per un viadotto, il Cerrano sulla A14, per la presenza di una frana e ammaloramenti sull’impalcato. La società privata Autostrade sostiene invece che è sicuro. Il MIT scrive allora alla prefettura di Teramo chiedendo di esercitare i poteri che gli garantisce la legge ma questa per ora si limita a convocare una riunione fissata a distanza, peraltro, di diversi giorni nonostante il tema sia quello della sicurezza di un’infrastruttura primaria usata da decine di migliaia di cittadini ogni giorno”. Il Forum H2O cerca di far luce sulla vicenda relativa alla solidità di un viadotto nel teramano con una nota diramata in questi minuti.

“A rendere ancora più surreale la vicenda del ping pong delle responsabilità in capo ai vari soggetti – si legge nel comunicato – il verbale che il Forum H2O e IL Martello del Fucino sono stati in grado di divulgare dopo un laborioso accesso agli atti (solo dopo l’accesso ci fu risposto, ad oltre un mese dalla riunione, che il verbale era in fase di predisposizione). Si tratta dell’incontro di ben sei prefetture dello scorso 26 ottobre sul tema della sicurezza dei viadotti della A24 e A25, dove uno dei prefetti presenti, Linardi, sostiene che un eventuale intervento di limitazione del traffico “esuli dalle attribuzione dei prefetti”.

“Il servizio del Tgr Abruzzo andato in onda poco – afferma il Forum H2O – fa racconta nei dettagli questa situazione a dir poco schizofrenica. Sulla responsabilità dei prefetti basta riportare testualmente il comma 1 dell’Art.6 del Codice della Strada affinché ognuno si faccia un’idea della fondatezza dell’approccio usato nella riunione del 26 ottobre 2018: “1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe”.