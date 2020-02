Avevano 270 grammi di marijuana nascosti sotto il letto, arrestati due pluripregiudicati

Pescara. Arrestati per spaccio due pluripregiudicati: i poliziotti li hanno sorpresi in possesso di 270 grammi di marijuana. Questa mattina, i poliziotti della squadra volante, del reparto prevenzione crimine Abruzzo e della squadra cinofili di Pescara sono entrati in una villetta a due piani abbandonata, in strada Colle San Donato, dove, due settimane fa, gli agenti avevano rinvenuto dell’eroina.

Questa volta, gli agenti hanno trovato, in una stanza da letto, due cittadini gambiani, poi identificati come C.M., 20 anni, e P.B., 28 anni, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e concernenti lo spaccio di stupefacenti. Nascosto sotto un letto, è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 270 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati.

Gli agenti hanno quindi arrestato in flagranza di reato i due extracomunitari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, conducendoli presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.