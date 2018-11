Avezzano Calcio, Paris lascia. L’imprenditore Luciano D’Alessandro è il nuovo presidente della società sportiva

Avezzano. Gianni Paris lascia. Luciano D’Alessandro, imprenditore nel settore delle pulizie, a capo della Az Cleaning, è il nuovo proprietario e presidente della società sportiva Calcio arl Avezzano, avendo rilevato, in totale, il 99% delle quote sociali.

Nello studio notarile del dottor Mattia Valente di Oricola, il presidente uscente e avvocato Gianni Paris (54% delle quote), i soci e componenti del Consiglio di amministrazione Maria Teresa Mancinelli (10%) e Salvatore Paris (10%) hanno ceduto, a titolo gratuito, il 74% delle quote a Luciano D’ Alessandro (che già aveva il 25%).

Pertanto, tutti i componenti della società sportiva hanno formulato “i migliori auguri al neo presidente Luciano D’ Alessandro e un ringraziamento particolare all’avvocato Gianni Paris, che, in 9 anni di presidenza, ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia, conquistato 10 campionati giovanili e realizzata una scuola calcio d’elite”.

“Ho vinto tre campionati e in ognuno ho avuto in dono quello che gli uomini normali traducono in passione”, ha affermato Paris, “dopo 9 lunghissimi anni ho capito che era il momento di uscire a testa alta. Di donare il club ad una persona per bene. Spero per lui e per la città che tutti insieme si riesca a fare meglio della serie D. Forza Luciano. Non ti spaventare. La vita è una gara di resistenza. Adesso tocca a te provare a superare la sfida con quella asticella che si chiama vittoria”.