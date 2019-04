Avvelenamento acque discarica di Bussi, il ministero dell’ambiente e la Regione citano in giudizio Edison

Pescara. “Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Abruzzo hanno citato in giudizio Edison Spa ed alcuni imputati del processo penale relativo ai fatti di disastro ambientale e di avvelenamento delle acque nel territorio di Bussi sul Tirino. Gli esiti del processo penale, sebbene non abbiano consentito l’applicazione della pena agli imputati riconosciuti autori dei delitti per cui si procedeva, fondano l’instaurata azione civile, poiché sono stati riconosciuti come avvenuti sia il disastro ambientale sia l’avvelenamento delle acque”. Lo scrive il Ministero in un comunicato.

“Ministero dell’Ambiente e Regione Abruzzo hanno quindi avviato una causa risarcitoria per ottenere il ristoro del danno ambientale”, prosegue la nota, “e, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, anche del danno all’immagine, oltre che il ripristino dello stato dei luoghi. La domanda formulata nell’interesse del Ministero dell’Ambiente è quantificata in oltre un miliardo di euro, mentre quella nell’interesse della Regione Abruzzo in oltre mezzo miliardo di euro. Ministero dell’Ambiente e Regione chiedono a Edison Spa di provvedere alla bonifica integrale delle aree di Bussi e della Val Pescara”.

“Chi inquina paga”, dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, “nel passato l’intero territorio della val Pescara è stato avvelenato, mettendo a rischio la salute di circa 400 mila persone. Lo Stato non può rassegnarsi a una sentenza penale che ha lasciato un senso di ingiustizia, e questi territori senza il dovuto intervento di bonifica”.

“La Regione Abruzzo reagisce con forza per tutelare il futuro degli abitanti della zona della Val Pescara e di tutti coloro che vorranno visitare le bellezze naturalistiche della nostra regione”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “il giudizio penale ha acclarato precise responsabilità ed è giusto e necessario che si provveda alla bonifica delle aree interessate”.