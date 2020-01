Avviata nel teramano l’apertura di uno sportello accoglienza per il progetto “Plus” lotta alla Distrofia muscolare

Teramo. Sono 15 gli sportelli regionali di accoglienza e ascolto attivati grazie al progetto PLUS: due si trovano nella regione Piemonte e uno in ciascuna delle altre regioni coinvolte nel progetto: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige; a questi andranno ad aggiungersi gli sportelli della regione Sardegna e del Veneto.

Gli sportelli saranno un punto di riferimento per richieste di informazioni in ambito di inserimento lavorativo e segretariato sociale a partire dall’ascolto dei bisogni specifici della persona. In questo modo si offrirà supporto alle attività in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Saranno inoltre messi a disposizione materiali informativi sui servizi offerti dalle Sezioni UILDM e dal territorio e su tematiche socio-assistenziali, come ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche, agevolazioni e contributi, servizi medici e riabilitativi, supporto psicologico.

Lo sportello della Regione Abruzzo si trova in via De Amicis 54 nella sede di Roseto degli Abruzzi e sarà aperto il martedi’ dalle 9:00 alle 13:00. Telefono 339/8605205.

Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM, sottolinea: “Siamo lieti di aver raggiunto una nuova, importante tappa del progetto PLUS. Gli sportelli sono un punto di riferimento importante non solo per aiutare le persone che hanno la necessità di informazioni e supporto ma anche per raccogliere necessità e istanze, attraverso l’ascolto e l’accoglienza.”

Gli sportelli saranno gestiti in totale da 23 partecipanti al progetto PLUS. Per altri 52 si sta svolgendo la fase di inserimento lavorativo, della durata di 3 mesi, all’interno delle imprese, cooperative, organizzazioni ed enti pubblici che hanno aderito al progetto. Nella fase iniziale del progetto i partecipanti al progetto PLUS erano 80: gli altri in questi mesi hanno trovato un lavoro.

Sul sito www.progettoplus.it sono disponibili gli indirizzi e gli orari di apertura di tutti gli sportelli regionali.