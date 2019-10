Avviati i lavori dello stabilimento Valagro in Carolina del Sud, l’impresa di Atessa arriva negli Stati Uniti

Atessa. Cerimonia per la posa della prima pietra dello stabilimento di Valagro

negli Stati Uniti con l’avvio dei lavori per la costruzione del sito produttivo nella contea di Orangeburg, nel cuore della Carolina del Sud. Per la azienda di Atessa, leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali per le colture, lo stabilimento vedrà l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la produzione di micronutrienti chelati e biostimolanti negli Stati Uniti.

L’apertura del sito produttivo inoltre comporterà la creazione di quasi 50 nuovi posti di lavoro destinati ad una manodopera altamente specializzata. Grazie all’impianto di produzione di Orangeburg, Valagro sarà in grado di rispondere meglio all’attuale e futura domanda americana di soluzioni innovative per l’agricoltura sostenibile, di servire più efficacemente i clienti nordamericani e di promuovere l’uso di prodotti biologici in agricoltura. Per Giuseppe Natale, amministratore delegato di Valagro “il nuovo stabilimento americano è una parte fondamentale della strategia di produzione globale di Valagro ed è un’ulteriore prova della continua e solida crescita dell’azienda a livello globale. Ma al di là di questo, vorrei sottolineare il ruolo dello stabilimento rispetto al più ampio obiettivo di creare le condizioni per lo sviluppo dell’agricoltura del futuro in un mercato come quello degli Stati Uniti che è essenziale per noi come lo è per il settore agricolo globale in generale. Per questo abbiamo associato questo evento al nostro progetto globale Valagro for Future Farming”.

Secondo Henry McMaster, Governatore dello Stato della Carolina del Sud “oggi celebriamo l’ennesima azienda internazionale che sceglie di fare affari in Carolina del Sud, un’ulteriore testimonianza del nostro clima favorevole alle imprese e di una forza lavoro ben addestrata. Mi congratulo con Valagro e la Contea di Orangeburg per questa straordinaria nuova partnership e non vedo l’ora di vederla prosperare per gli anni a venire”