Azienda Bofrost dona ad Asl L’Aquila 30mila euro in buoni surgelati

L’Aquila. Una donazione di 30 mila euro in buoni per acquistare prodotti surgelati e gelati: è l’atto di generosità dell’azienda Bofrost alla Asl della provincia di L’Aquila, “un gesto di altruismo come segno di riconoscenza nei confronti degli operatori sanitari che sono stati in prima linea durante l’emergenza coronavirus”.

La donazione della Bofrost, azienda che opera a livello nazionale nel settore dei prodotti surgelati, è avvenuta oggi nella sede di via XX settembre, ad Avezzano, nel corso di un incontro in cui erano presenti, per la Asl, il Direttore amministrativo faceste, Stefano Di Rocco, il direttore sanitario, Simonetta Santini e il dirigente medico Carmine Viola mentre, per la Bofrost, c’erano i responsabili Alessio Mazzone, Angelo Collacciani e Roberto Dolce.

In sostanza, l’azienda di surgelati ha messo a disposizione 1.000 buoni, del valore di 30 euro ciascuno, con cui i dipendenti della Asl potranno fare acquisti on line di prodotti che verranno consegnati a domicilio. A fruire dei buoni gratuiti, per decisione della Asl, saranno “coloro che, con coraggio e dedizione, sono stati impegnati in prima persona, nell’assistenza ai malati del covid 19, negli ospedali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro”. “E’ un atto di riconoscenza della nostra azienda verso medici e infermieri” spiegano Mazzone, Collacciani e Dolce a nome della Bofrost “impegnati in prima linea nella lotta contro il virus. La nostra azienda, come accaduto nel sisma dell’Aquila e in manifestazioni nazionali come Telethon, è sempre presente per dare il proprio contributo in segno di solidarietà”.

Il direttore amministrativo, Di Rocco, facendosi interprete del pensiero del manager, Roberto Testa, ha sottolineato la gratitudine nei confonti della Bofrost “con la donazione che va considerata come un doveroso riconoscimento dello straordinario impegno profuso da tutto il personale sanitario degli ospedali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro”.