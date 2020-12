Azienda leader in articoli religiosi: penalizzati dalla chiusura, tutti dai cinesi

Lanciano. Tradizionali allestimenti di alberi di Natale e presepi per la festa

dell’Immacolata Concezione i negozi specializzati sono stati fortemente penalizzati dalla chiusura per la zona rossa e con la riapertura di oggi, zona arancione, la maggior parte degli acquisiti erano già stati fatti.

“Stamani ho venduto un solo presepe” – dice Gelso Di Giovanni – responsabile commerciale della Metal Bijoux, leader in

Italia, è tra i primi tre, per la produzione di articoli religiosi, souvenirs, forniture per santuari di caratura mondiale. Un giro d’affari annuo di 3 milioni di euro. “In queste settimane in tanti si sono anticipati nell’acquisito del presepio andando dai cinesi e nei centri commerciali – rimarca Di Giovanni. Anche i negozi di casalinghi li hanno potuti vendere, ma noi no per un diverso codice Ateco. E’ una assoluta incongruenza. Il

settore specializzato non ha potuto fare attività con l’ arrivo del Natale perché la zona rossa non lo consentiva”.

Oltre a produrre, la Metal ha due punti vendita in Vaticano e uno a Lanciano, in piazza D’Amico.

“Questo periodo di festa era il momento giusto per svolgere la vendita – aggiunge Di Giovanni. La produzione è già

ferma dalla prima fase del covid e abbiamo 20 lavoratori ancora in cassa integrazione. Il crollo economico è

praticamente totale. Poco prima del lockdown da Lanciano erano partiti due tir con 700 mila euro di articoli

religiosi per Lourdes. “Sono stato di recente in Francia – dice Di Giovanni – per avere degli acconti, ma è crisi

ovunque e i santuari sono chiusi. Anche il turismo religioso resterà bloccato almeno fino a metà 2021”. Oltre ai

presepi e le relative statuette, l’azienda produce croci, medaglie, rosari, braccialetti, calamite, oggetti per il clero

in cera e poi in resina, vetro, legno, campane, cornici; creazioni gettonate a Fatima, Lourdes e tutti gli altri

principali santuari italiani, francesi, spagnoli, polacchi, di Messico e Brasile. Crollato pure il mercato

vacanziero producendo anche souvenir per i laghi di Garda e Sirmione e poi Livigno, Madonna di Campiglio,

Matera e Sicilia. Oltre a Lanciano la Metal Bijoux ha aziende anche a Castel del Giudice (Isernia), con

produzione al laser, e a Montegiorgio (Fermo), per il metallo. Nel 1977 è stata tra i primi in Italia a produrre

bigiotteria; sul corso di Lanciano aprì la boutique con il marchio Laura Bizzarri.