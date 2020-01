Ballarini e Straccini (M5S): da governo 3 milioni per l’Abruzzo. Comune di Montesilvano metta in campo il necessario per avere risorse

L'Aquila. "Un'occasione da non perdere quella delle risorse che il Governo sta liberando per l'edilizia scolastica in Abruzzo" ad affermarlo sono i consiglieri comunali del M5S di Montesilvano, Paola Ballarini e Gabriele Straccini, in riferimento al bando per l'adeguamento delle scuole alla normativa anti incendio, che vede uno stanziamento di 98 milioni di euro in totale di cui oltre 3 milioni alla regione Abruzzo.

“Sul sito del Ministero dell’istruzione è stato pubblicato il bando” spiegano i 5 stelle “le candidature possono essere presentate fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020. I comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un contributo fino a 100.000 euro. La selezione delle candidature avverrà sulla base di criteri precisi: vetustà degli edifici; numero di studenti presenti nell’edificio scolastico; livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto; eventuale quota di cofinanziamento”.

“Compito degli enti locali tradurre questa opportunità messa in campo dal Governo in azioni concrete per i nostri alunni” concludono “invitiamo il comune di Montesilvano a fare la sua parte per ottenere le risorse, noi vigileremo affinché questo avvenga”.