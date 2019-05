Bancarotta documentale, a giudizio ex vertici della Chieti Calcio. Prima udienza il prossimo 21 gennaio

Chieti. Il gup del Tribunale di Chieti Isabella Maria Allieri ha rinviato a giudizio per bancarotta documentale Walter Bellia e Antonio Gammieri in relazione al fallimento della Chieti Calcio deciso dal Tribunale di Chieti il 14 dicembre del 2016. Secondo l’accusa formulata dal pm Giusepe Falasca, avrebbero sottratto le scritture contabili obbligatorie per legge al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

A Bellia il reato viene contestato nella qualità di legale rappresentante della società Chieti Calcio in carica fino al 22 settembre del 2012, e di amministratore di fatto dal 15 marzo del 2016 anche quale legale rappresentante della Seab srl proprietaria delle quote sociali della società fallita. E a Gammieri, cognato di Bellia, quale amministratore unico dal 20 dicembre del 2012 al 16 marzo del 2016. La prima udienza del processo è fissata per il 21 gennaio 2020.