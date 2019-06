Bandi europei più accessibili con i social media, domani la tappa abruzzese del #PASocial Day

Pescara. Si terrà domani la seconda edizione del #PASocial Day, un evento unico nel suo genere a livello internazionale con 18 città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’associazione PA Social, la prima in Italia dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, quella portata avanti attraverso social network, chat, intelligenza artificiale, tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal digitale.

“Bandi europei più accessibili con i social media” è il tema scelto per la tappa abruzzese di PA Social Day che si terrà, in contemporanea con altre 17 città Italiane, a Pescara, nella sala del Consiglio Comunale, dalle 9.30 alle 13.30. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta. A seguire l’introduzione di Pier Paolo Di Nenno, giornalista e coordinatore di PA Social Abruzzo. Alle 10.00 è previsto l’inizio di una tavola rotonda, moderata dal giornalista dell’Ufficio stampa della Giunta regionale, Duilio Rabottini, in cui verranno evidenziate le best practice di comunicazione social nel pubblico e nel privato. Nel dettaglio, sono previsti gli interventi di Gianmaria De Paulis, imprenditore e web manager, della giornalista Claudia Cichetti di Formez PA, della giornalista e social media manager Monica Di Fabio, della giornalista Maura Di Marco, responsabile della comunicazione della Camera di Commercio Chieti Pescara, del giornalista Pino Cavuoti, addetto stampa del Comune di San Salvo, della giornalista Rosaria Maresca, addetto stampa del Comune di Chieti, del giornalista Fabrizio Caporale, responsabile dell’ufficio di comunicazione istituzionale del Comune dell’Aquila e del giornalista e comunicatore Nello di Marcantonio.

L’evento, che darà diritto a quattro crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, si potrà seguire sui canali social della Giunta regionale: per la diretta Facebook l’account è @RegAbruzzo mentre per il livetweetting @Regione_Abruzzo Il PA Social Day è organizzato dall’associazione PA Social e realizzato grazie ai partner InfoCamere, L’Eco della Stampa, Digital4Democracy e ai media partner Agi, iPress, cittadiniditwitter.it e Ilgiornaledellaprotezionecivile.it. L’obiettivo è ampliare il dibattito, sollecitare un confronto, raccogliere idee e proposte, allargare ulteriormente la rete della nuova comunicazione, dare visibilità all’ottimo lavoro che viene portato avanti su tutto il territorio nazionale, sviluppare e incentivare la nascita di nuove esperienze, tirare le somme delle tante cose fatte fino ad oggi, ma soprattutto costruire il lavoro del presente e del futuro.