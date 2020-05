Bando con risorse per innovazione per comuni sotto 5000 abitanti. Pezzopane: piccole realtà non vanno abbandonate

L’Aquila. Approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”e relativo avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. “Una buona notizia dal Governo che sta attuando, finalmente con la giusta energia, la Legge sui piccoli comuni”, commenta la deputata Pd Stefania Pezzopane,” approvata dal Parlamento con il governo Gentiloni. Una legge importante, rimasta totalmente inattuata durante il governo giallo verde e che invece oggi comincia a dare i frutti. Per l’Abruzzo è fondamentale, se consideriamo che in Italia i piccoli Comuni sono 5488 e nella nostra regione sono ben 251 su un totale di 305 comuni. Con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il progetto”, spiega Stefania Pezzopane,” è indirizzaro a fornire un supporto concreto ai nostri piccoli Comuni per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici”.

“I soggetti ammessi al contributo sono i piccoli Comuni così come sono stati individuati dalla legge per i piccoli Comuni Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2 e possono partecipare in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale. Ho lavorato tanto”, sottolinea Stefania Pezzopane,” per far approvare la legge sui piccoli comuni e recentemente con una interrogazione parlamentare a prima firma del collega Enrico Borghi, avevamo sollecitato il governo ad azioni di rilancio e sostegno di una politica organica per i piccoli comuni. Si comincia a fare sul serio, con azioni specifiche. Questa azione promossa con apposito bando, mette a disposizione risorse per modernizzare i piccoli comuni. Anche l’emergenza che stiamo vivendo ci ha fatto comprendere quanto sia utile e necessario non abbandonare le piccole realtà territoriali, oggi più che mai una risorsa”.

“Ci sarà una prima valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse”, ha aggiunto la deputata,”poi i Comuni che ne abbiano fatto richiesta accederanno alle seguenti fasi dell’iniziativa, che prevedono il supporto da parte uno o più centri di competenza nazionale alla progettazione del Piano di intervento. I termini di presentazione delle adesioni sono stati appena aperti e lo saranno”, conclude Stefania Pezzopane,” fino al 30 settembre 2022.”