Bando di gara europeo da 2,26 mln di euro per il piano regolatore dei porti dell’Abruzzo 

Pescara. E’ stato pubblicato il bando di gara europeo per la redazione del piano regolatore di sistema portuale degli scali dell’Autorita’ di sistema Mare Adriatico centrale, che comprende Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona in Abruzzo. Il valore a base di gara del bando di gara e’ di 2,26 milioni di euro.

Fra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, oltre al prezzo, ci sono le capacita’ di individuare e superare le eventuali criticita’ che potrebbero condizionare lo sviluppo dei porti. La valutazione delle offerte, che devono arrivare entro l’8 gennaio 2019, comincera’ il 10 gennaio. Il piano traccia le linee guida per il futuro dei porti in un’ottica integrata di sistema, capace di rispondere alle opportunita’ di crescita in modo armonico, coordinato anche con il territorio e per assicurare uno sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale, in ambito portuale.

La durata del contratto d’appalto e’ di 390 giorni effettivi dalla firma e l’impegno contrattuale durera’, in ogni caso, fino a quando le due Regioni competenti, Marche e Abruzzo, avranno approvato il piano regolatore di sistema portuale.

“Inizia il lavoro per la definizione del piu’ importante strumento di pianificazione strategica di tutto il sistema portuale – ha dichiarato Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorita’ portuale del Mare Adriatico centrale -, un documento fondamentale per dare corpo al sistema e far si’ che i porti lavorino in coordinamento fra di loro, con una strategia condivisa e integrata di crescita, fondamentale anche per dare certezze all’operato delle imprese portuali, in modo che possano programmare investimenti di lungo periodo, e favorire un ambiente adeguato ad accogliere e stimolare lo sviluppo di lavoro per le aziende e per la creazione di occupazione”.